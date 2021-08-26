Справжній герой команди

Той випадок, коли на заваді голу став не голкіпер чи каркас воріт, а непроханий гість. Домашній улюбленець вибіг на поле прямо під час футбольного матчу.

Оце так Для хлопчаків з Троєщини, які співали гімн перед матчем, побудували нове футбольне поле: фото

Чотирилапий став біля стійки, коли йшла атака суперника. Він зловив м'яч, який летів у кут воріт після удару футболіста. Воротар ніяк вже б не зміг врятувати свої володіння, але йому вчасно на допомогу прибіг помічник. Відмінний сейв від пухнастого. Відбивши удар пес швидше за все злякався та швидко побіг за межі поля.

Таке кумедне відео швидко стало вірусним. Такі моменти неабияк підіймають настрій не лише прихильникам футболу.

Як пес врятував ворота: дивіться відео