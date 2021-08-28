Впервые за 11 месяцев: Свитолина на характере вышла в финал в США

Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA 250 в Чикаго (США). Первая ракетка Украины переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.

Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) 2:1 (6:1, 6:7, 6:3)

Целых 2 часа 34 минуты понадобились Элине Свитолиной, чтобы одолеть неуступчивую шведскую теннисистку. Украинка в трех сетах завоевала путевку в финал.

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Первая партия стала идеальной для Свитолиной. 26-летняя теннисистка уверенно брала гейм за геймом и оставила сет за собой – 6:1. У Петерсон вообще ничего не получалось. Что не скажешь о второй партии.

Шведка на старте повела в счете 0:2. И в течение матча имела преимущество над украинкой в один или два гейма. В конце партии Элине удалось не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперед в счете – 6::5. Однако Ребекка перевела игру в тай-брейк, где была сильнее – 6:7.

Все решалось в третьем сете. Начало было по сценарию второй партии, но уже в пользу украинки – 2:0. Элина с геймом уверенно шла к победе. В девятом гейме Петерсон дала бой Элине, но розыгрыш все-таки остался за теннисисткой из Украины – 6:3.

За встречу Элина аж 7 раз подала на вылет против 5-ти у шведки. Свитолина сделала лишь одну двойную ошибку, а соперница 6. Показатель первой подачи украинки составил 70 процентов.

Элина Свитолина вышла в финал в Чикаго. В решающем поединке за трофей украинка сыграет против Ализе Корне из Франции. Матч состоится 28 августа.

Свитолина – Петерсон видеообзор