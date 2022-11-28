Два удара – два гола: Гана дважды забила Южной Корее, завалившую соперника угловыми

Во втором матче девятого игрового дня ЧМ-2022 встречаются Южная Корея и Гана. Первыми нули на табло размочили африканцы.

Уже первая опасность у ворот Южной Кореи окончилась голом. Гана получила право на штрафной удар, который полностью реализовала, пишет 24 канал.

Смотрите также Камерун и Сербия разошлись безумной мировой: роскошный камбек и гол-шедевр ЧМ-2022 – видео

Гана выходит вперед

Салису лучше разобрался в штрафной соперника и вывел Гану вперед 0:1. Мяч коснулся руки футболиста Ганы во время этого взятия ворот, но после советов главный тренер указал на центр поля.

Это третий гол ганцев на чемпионате мира-2022 в Катаре. И первый матч, в котором африканцы первыми забили во встрече.

Южная Корея атаковала, а забила Гана. Это нечто вроде сценария развития матча Камерун – Сербия. В котором сербы давили, а первыми в поединке забили камерунцы.

Уже через 10 минут Кудус удвоил преимущество гостей.

Видео первого гола Ганы

Видео второго гола Ганы