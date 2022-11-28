Вже перша небезпека біля воріт Південної Кореї закінчилась голом. Гана отримала право на штрафний удар, який повністю реалізувала, пише 24 канал.

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Гана виходить уперед

Салісу найкраще розібрався у штрафному майданчику суперника та вивів Гану уперед 0:1. М'яч доторкнувся руки футболіста Гани під час цього взяття воріт, але після порад головний тренер вказав на центр поля.

Це третій гол ганців на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. І перший матч, у якому африканці першими забили у зустрічі.

Південна Корея атакувала, а забила Гана. Це щось схоже на сценарій розвитку матчу Камерун – Сербія. У якому серби тиснули, а першими у поєдинку забили камерунці.

Вже через 10 хвилин Кудус подвоїв перевагу гостей.

Відео першого голу Гани