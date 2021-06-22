Первый шаг сделан: Стаховский в квалификации Уимблдона-2021 победил японца

Вторая ракетка Украины в мужском разряде Сергей Стаховский стартовал в квалификации Уимблдона матчем против японца Го Соеды.
Сергей Стаховский – Го Соеда 6:3, 7:6 (11)
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В первом сете Стаховский одержал уверенную победу – 6:3. Второй сет затянулся до тай-брейка. Соеда был близок к победе, но украинец сумел перехватить инициативу и довести дело до триумфа.
Во втором круге Сергей Стаховский сыграет против пятнадцатого сеяного Грегуара Баррере из Франции (АТР 133). В 2019 году Стаховский одержал победу в их первом очном поединке в Марселе.Ранее во второй круг квалификации Wimbledon вышел Илья Марченко.