Лоренцо Джустино – Илья Марченко 0:2 (5:7, 6:7)
К слову Свитолина совершила феерический камбэк и выиграла первый матч в сезоне на траве
В 1/4 финала Марченко одолел 228 номера рейтинга ATP итальянца Лоренцо Джустино. Илье, который удерживает 153 строчку в рейтинге, для победы понадобилось почти 2 часа.
В первом сете теннисисты замечательно играли на своих подачах. Первый брейк-пойнт в 11 геймов получил Марченко. Украинец с первой попытки его реализовал и выиграл сет.
В следующей партии Илья снова первым оформил брейк, но итальянец ответил взаимностью. Судьба сета определялась на тай-брейке, где украинец разгромил своего соперника 7:2. Марченко вышел в полуфинал квалификации.
- В последний раз Марченко играл в основной сетке Уимблдона в 2017 году. Тогда Илья проиграл в первом круге. В 2019 году украинец не прошел квалификацию.
- Кроме Марченко, участие в квалификации примет украинец Сергей Стаховский.