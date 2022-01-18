Первый матч без Шевченко: Дженоа потерпела позорное поражение 0:6 – видео разгрома

В 22-м туре чемпионата Италии Фиорентина в родных стенах разнесла Дженоа с неприличным счетом. По 3 мяча "грифоны" пропустили в каждом из таймов.

Фиорентина – Дженоа 6:0

Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77

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Гости поединка пропустили уже на 15-й минуте, когда отличился Одриосол. К концу получаса игры с лишним счет удвоил Бонавентура. В конце первого тайма третий мяч забил Бираг. В начале второй половины матча голом отличился Влахович. Затем Бираги сделал дубль, а на 77-й минуте окончательный результат установил Торрейра.

Со статистической стороны генуэзцы также полностью провалили поединок: всего 26 процентов владения мячом, 3 против 22 ударов у соперника и ни одного углового.

Примечательно, что Дженоа после увольнения украинца Андрея Шевченко тренировал марокканец Абдулай Конко, который и есть и.о. главного тренера клуба.

Разгромное поражение оставило Дженоа в зоне вылета чемпионата Италии с отставанием в шесть очков от спасительного 17-го места.

Фиорентина – Дженоа видеообзор