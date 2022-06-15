Первый экзамен против шведов: определился соперник Ворсклы в квалификации Лиги конференций

15 июня состоялась жеребьевка не только квалификации Лиги чемпионов, но и Лиги конференции. Своего соперника узнала полтавская Ворскла.

Первый соперник ворсклян

В швейцарском Ньоне судьба жребия возвела Ворсклу со шведским АИКом. В первом поединке второго раунда квалификации лиги конференций полтавский клуб сыграет на выезде, сообщает 24 канал.

К теме Вояж в солнечную Турцию: Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов

Матчи отборочного раунда запланированы на 21 и 28 июля. К этим поединкам клуб из Полтавы уже будет готовить новый тренер команды Виктор Скрипник, ранее работавший во главе Зари.

Интересно, что среди потенциальных соперников Ворсклы были Викинг, Ракув, Валмиера и победитель матча Паневежис/Милсами.

15 июня своего соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало и киевское Динамо. Киевляне поедут в гости в турецкий Фенербахче.

Напомним, что первым победителем Лиги конференций стала итальянская Рома. В финале "волки" минимально обыграли нидерландский Фейенорд (1:0). Единственный гол в решающем матче забил Николо Заниолло.