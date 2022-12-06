В Португалии есть кому забивать и без Роналду: видео невероятного гола форварда Бенфики

По итогам матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Швейцарии определится последний четвертьфиналист Мундиаля. Первыми открыли счет во встрече "красно-зеленые".

Во вторник, 6 декабря, в Катаре проходит поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии. Главный тренер "красно-зеленых" Фернанду Сантуш удивил стартовым составом, оставив на скамейке главного бомбардира команды Криштиану Роналду.

Читайте также Вратарь Марокко Боно повторил уникальное достижение Шовковского на чемпионате мира 2022

Однако, как оказалось, у португальцев есть кем заменить капризную звезду. На 17-й минуте встречи Гонсалу Рамуш получил пас от Жоао Феликса и невероятным ударом ударил мяч в левую девятку. Голкипер "нейтралов" был бессилен помочь своей команде.

Видео гола Гонсалу Рамуша

Этот гол для 21-летнего нападающего Бенфики стал вторым в футболке сборной.

Напомним, победитель матча Португалия – Швейцария в четвертьфинале встретится со сборной Марокко.