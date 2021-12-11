Первый гол под руководством Шевченко не спас Дженоа от разгрома в дерби Генуи: видеообзор

В 17-м туре чемпионата Италии 10 декабря состоялось генуэзское дерби. Дженоа Андрея Шевченко уступила Сампдории со счетом 1:3.

Дженоа – Сампдория 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.

Андрей Шевченко провел свой пятый матч на посту главного тренера итальянского Дженоа. После четырех безголевых поединков украинец встретился с Сампдорией в дерби Генуи.

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На 7-й минуте поединка гости открыли счет благодаря голу Маноло Габбьядини. Во втором тайме Сампдория довела счет до разгромного. Сперва свои усилия приложил Франческо Капуто, а Габбьядини забил свой второй мяч.

На 78-й минуте Дженоа ответила одним голом, который стал первым в тренерской карьере Шевченко в этом клубе. Забитым мячом отметился Маттия Дестро, который как раз восстановился после травмы.

"Грифоны" были недовольны подобным счетом, поэтому начали играть активнее. Дженоа наконец начала прессинговать и действовать нестандартно.

В конце поединка команда Шевченко заставила немного понервничать гостей. Им приходилось блокировать удары и прерывать серию навесов от разъяренных "грифонов". Опасный момент создал выстрел Ванхезден, мяч прошел в сантиметрах от стойки.

Вероятно, что это были лучшие минуты в исполнении Дженоа в каденции Шевченко.

Видеообзор матча