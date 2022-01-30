В первый день было немного неловко, – Пидручный об адаптации в Пекине

Украинские атлеты уже прибыли в Пекин. Лидер мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал об условиях в Олимпийском поселке.

Пидручный: В общем – все хорошо и комфортно

По словам Дмитрия, команде уже удалось адаптироваться к резкому изменению часовых поясов.

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"В первый день было немного неловко. Но мы раньше времени готовились к переменам, и уже в Антхольце пытались смещать свой распорядок дня на пол часа – час: раньше вставали, и раньше ложились. К тому же, когда сюда ехали, мы рано встали, после этого, когда в Пекине была ночь, пытались поспать в самолете – и это получилось", – сказал Пидручный.

Дмитрий сказал, что изначально команда пыталась настроиться на местное время.

Когда ехали в Олимпийский поселок, то пытались бодрствовать, легли только вечером. Утром встаю без труда. Не знаю как в других командах, но у нас с этим проблем нет – все более или менее перенастроились на местное время,

– отметил биатлонист.

Капитан мужской сборной поделился впечатлениями об условиях в Олимпийской деревне.

"В общем, ничего особенного – стандартные хорошие условия. Сказать что-то плохое – не могу. Есть некоторые моменты, но они бывают в любой гостинице. Комната простенькая, здесь есть все самое необходимое. В общем – все хорошо и комфортно. Не нужно далеко ходить, все близко: в столовую, к транспорту на стадион, к тесту, к стиральным машинам, к фитнесу – все в пределах пяти-семи минут. Нет никаких нареканий, все происходит быстро, нет очередей", – заверил спортсмен.

Дмитрий также рассказал о питании спортсменов.

Выбор есть: не такой большой, как хотелось бы, но его достаточно. Не знаю, конечно, что будет через неделю-две, не приедятся ли мне эти блюда, но пока нормально,

– добавил Пидручный

. Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля. Биатлонные старты начнутся 5 февраля.