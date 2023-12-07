Первые в сезоне гонки Пидручного и Джимы: онлайн-трансляция спринтов в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене 8 декабря состоятся мужская и женская спринтерские гонки в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонками вместе с нами!

8 декабря мужской и женской спринтерскими гонками в австрийском Хохфильцене начнется второй этап Кубка мира по биатлону. Украина будет представлена пятью спортсменами в обоих спринтах.

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В мужском спринте за Украину выступят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Женскую гонку побегут украинки Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос, Ирина Петренко и Елена Городная.

Смотрите дебютную в сезоне гонку Пидручного и Джимы

Для Подручного и Джимы это будет первая гонка в этом сезоне. Для 19-летней Городной эта гонка вообще станет только второй в карьере на уровне Кубка мира.

. Мужская гонка начнется в 12:30 по Киеву. Женский спринт запланирован на 15:25.

Лучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 22 место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде. После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину наши биатлонисты не выиграли ни одной медали на уровне Кубка мира.