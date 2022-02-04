Первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде-2022: результаты

В Пекине Олимпийские игры-2022 начались для Украины. Дебютное соревнование, в котором стартовали украинские атлеты, – командный турнир по фигурному катанию.

Командный турнир продолжается в два этапа. Первая его часть прошла еще до церемонии открытия Игр-2022, а состояла из трех элементов короткой программы у мужчин, спортивных пар и танцев на льду.

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Продолжатся соревнования уже в воскресенье, 6 февраля, стартом женщин в короткой программе. А после этого, топ-5 команд по результатам пройдут в произвольную программу, где будут соревноваться за медали.

Сборная Украины потеряла фигуриста Ивана Шмуратко, который должен был выступать в мужском одическом катании, поэтому на командном турнире выступала в неполном составе. И это существенно повлияло на любые шансы Украины побороться за высокие места.

Танцы на льду

Первыми украинцами, которые выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, еще до официального открытия Игр стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин.



Александра Назарова и Максим Никитин / Фото Getty Images

В квалификации командных соревнований фигуристов в танцах на льду они заняли 9 место из десяти пар в ритм-танце, опередив представителей Германии.

Результаты танцев на льду:

Спортивная пара

Артем Даренский и София Голиченко – дебютанты Олимпиады. Пара выступит лишь в командном турнире (то есть на личные старты они не отобрались). За выступление в командном соревновании они получили 53.65 балла, это девятый результат (поскольку пара из Германии из-за коронавируса не выступала).



Артем Даренский и София Голяченко / Фото Getty Images

Результаты спортивных пар:

Таким образом, Украина досрочно потеряла шансы попасть в топ-5 и продолжить соревнования в произвольной программе. После трех видов украинцы – девятые, 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков (разница в 14, не отыграть).