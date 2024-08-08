Хижняк поделился эмоциями от завоевания олимпийского "золота": какие планы в карьере

В ночь на 8 августа Александр Хижняк провел финальный бой на Олимпийских играх-2024. Его соперником был представитель Казахстана Нурбек Оралбай.

Украинец в ярком стиле одержал победу раздельным решением судей. Перформанс от "Полтавского танка" в последнем раунде этой битвы стал настоящим украшением турнира.

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Что сказал Хижняк после завоевания "золота"

После боя Александр Хижняк поделился первыми эмоциями от долгожданного чемпионства. Он поблагодарил всех, благодаря кому эта победа стала возможной.

"Безграничная радость Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Спасибо Богу за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране.

Хотел бы поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша общая награда. Благодарен своей жене, что верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Спасибо своей семье, своему городу, украинцам и всему миру, что меня поддерживал", – сказал Хижняк.

Также новоиспеченный олимпийский чемпион рассказал, принял ли решение о дальнейших шагах в своей карьере:

Эта награда, наверное, откроет новые двери в моей жизни. Не могу сказать, или это профессиональный бокс, или продолжу путь в любителях. Нужно время. Я вернусь домой, проведу время со своей семьей, а уже потом приму решение, как бы хотел дальше продолжать свою жизнь.

Во время награждения, когда звучал гимн Украины, "Полтавский танк" едва сдерживал эмоции и на его глазах виднелись слезы. Боксер рассказал, о чем думал в тот момент.

"Когда стоял на пьедестале и звучал гимн, вспоминал весь этот путь: все тренировки, вся работа, моя жизнь. Как просыпался, засыпал. Одни мысли были: "золото" Олимпиады. И когда поднимался флаг Украины... Я люблю свою страну, люблю все в своей стране: землю, воду, воздух.

Куда бы не ехал в какую-то страну, всегда тянет в Украину, она самая лучшая. И когда поднимался флаг Украины, то благодарил Бога, что на самых высоких соревнованиях поднимался флаг, звучал гимн, очень много людей его пели. Для меня это было очень ценно, и было трудно слезы сдержать. Чувствовал каждой клеточкой тела, эти эмоции проходили через меня", – заявил Александр.

. Александр Хижняк стал четвертым украинским боксером, который триумфовал на Олимпийских играх. Ранее это удавалось Владимиру Кличко, Александру Усику и дважды Василию Ломаченко.

Напомним, что на Играх-2021 в Токио "Полтавский танк" завоевал серебряную медаль, уступив в финале Эберту Консейсао.