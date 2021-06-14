Первое удаление на Евро-2020: как футболист Польши заработал красную карточку – видео

14 июня 2021 , 22:07
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Источник:

24 канал

На чемпионате Европы по футболу в борьбу вступили команды, которые выступают в группе Е. В Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, где несколько дней назад Бельгия разгромила Россию (3:0), встречались Польша и Словакия.

В этой встрече вторую желтую карточку получил Гжегош Крыховяк. Таким образом, арбитр матча Овидиу Хацеган принял историческое решение.

К слову Словакия сенсационно прибила Польшу в матче Евро-2020: видео

Полузащитник стал первым удаленным игроком на турнире.

Видео изъятия Крыховяка

Поляки даже в меньшинстве пытались спасти матч, но все их попытки оказались неудачными. В итоге Левандовски с партнерами стартуют на Евро-2020 с поражения.

Автор: Юрій Семенюк