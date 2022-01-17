Первая победа в году: Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open
Источник:24 канал
В понедельник, 17 января, начался первый в сезоне турнир серии Grand Slam – Australian Open. Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у француженки Фионы Ферро в стартовом матче.
Элина Свитолина-Фиона Ферро 6:1, 7:6 (4)
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Матч длился 1 час и 34 минуты. Украинка четыре раза подала на вылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 8-ми.
В первой партии Свитолина оформила 3 брейка, во втором сете француженке не удалось подать на партию при счете 5:4. На тай-брейке Свитолина уступала 2:3, после чего выиграла 5 из следующих 6 розыгрышей.
Статистика матча Свитолина – Ферро / Скриншот
Для Элины Свитолиной это вторая победа над Фионой Ферро и первая победа в этом сезоне (украинка прервала серию из 4 поражений подряд).
Очень приятно снова вернуться сюда. Очень рада, как сегодня сложился матч. Перед турниром я много тренировалась, много поединков сыграть не удалось. Однако меня порадовал мой уровень игры,
– сказала украинка после матча.
- За выход в третий круг турнира Свитолина встретится с еще одной представительницей Франции Армони Тан (№107), которая взяла верх над Юлией Путинцевой из Казахстана (№42) – 6:3, 6:3.