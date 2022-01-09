Первая победа в году: Ястремская удачно стартовала на турнире в Австралии

Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала в квалификации турнира Adelaide International 2 в Аделаиде (Австралия). В стартовом матче она обыграла швейцарку Джоан Цугер – 7:5, 6:4.

Джоан Цугер – Даяна Ястремская 0:2 (5:7, 4:6)

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В четвертом гейме первого сета Ястремская сделала брейк и уверенно вела игру. Но после счета 5:2 в пользу украинки Цугер сумела выиграть три гейма подряд и сравняла счет. И все же, Даяна довела сет до победного окончания.

В середине второго сета соперницы обменялись брейками, а при счете 5:4 в свою пользу Ястремская взяла подачу оппонентки и выиграла матч.

В следующем поединке Ястремская встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№58 WTA), посеянной в квалификации под первым номером.

В основной сетке турнира также выступят Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.