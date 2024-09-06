Навеки стали героями нации: сборная Сан-Марино одержала первую официальную победу в истории

В четверг, 5 сентября, состоялись матчи первого тура Лиги наций-2024/2025. В одном из них произошло эпохальное событие.

Сан-Марино в Лиге D дома принимало Лихтенштейн. Скромная сборная с населением страны в 33 тысячи одержала историческую победу, пишет 24 Канал.

Читайте также Криштиану Роналду снова доказал свое величие: легендарный португалец забил 900-й гол в карьере

Переписали историю

Единственный гол в матче забил 19-летний форвард Нико Сенсоли. Он отметился взятием ворот соперника на 53-й минуте.

Это позволило национальной команде одержать первую в истории официальную победу в 177-м поединке. До этого у команды было лишь 5 ничьих.

Всего же эта победа стала второй для санмаринцев. В 2004 году они праздновали победу также над Лихтенштейном, но в товарищеском матче.

Таким образом Сан-Марино прервало 140-матчевую серию без побед. После финального свистка на поле происходила настоящая эйфория, где концентрация счастья достигала максимума.

Первые эмоции болельщиков и футболистов Сан-Марино после победы: смотрите видео

К слову. Последний раз Сан-Марино не уступало в официальном поединке в 2020 году. Тогда в Лиге наций команда сыграла вничью 0:0 с Гибралтаром.

Смотрите видеообзор матча Сан-Марино – Лихтенштейн

Отметим, что следующий официальный матч Сан-Марино проведет 10 октября. Соперником будет Гибралтар, поэтому у санмаринцев есть реальный шанс впервые сделать серию из двух подряд поединков без поражений.