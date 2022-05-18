Первая ничья в контрольном матче: сборная Украины расписала мировую с Риекой

В среду, 18 мая, сборная Украины провела контрольный спарринг против Риеки. "Сине-желтые" сыграли вничью в Хорватии.

Риека – Сборная Украины 1:1

Голы: Дрмич, 37 – Гармаш, 24

Встреча против Риеки стала для сборной уже третьей в процессе подготовки к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. До этого национальная команда обыграла Боруссию Менхенгладбах (1:2) и итальянское Эмполи (1:3), пишет 24 канал.

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Александр Петраков, как и обещал, изменил состав команды, если сравнивать с игрой против итальянского Эмполи. Поединок начался с контроля мяча украинцев. Удар Довбика был неудачным, Артем уже с первых минут прицелился по воротам соперника.

Вук опасно пробил из-за пределов штрафной.

Конопля прицельно отдал в штрафную на Буяльского. Виталию не удалось мощно пробить в одно касание. Голкипер Риеки спокойно забрал мяч в руки.

На 24-й минуте Украина размочила нули на табло. Буяльский классно отдал на Гармаша, ударом в одно касание прошил сетку ворот Риеки – 0:1.

Хозяева быстро ответили острой атакой. Муреч едва не выбежал лицом к лицу с Бущаном, но попасть в дальний нижний угол не сумел. Мяч пролетел рядом со штангой.

После экватора первого тайма Риека сравняла счет. Сначала стойка спасла украинские владения, а на добивании украинцы не закрыли Дрмича, расстрелявшего ворота Бущана. Конопля не удалось прикрыть соперника – 1:1.

Первая часть встречи окончилась мировой 1:1.

"Сухой" тайм

Качараба классно сыграл на втором этаже после розыгрыша углового, но поразить ворота не сумел.

Беседин и Буяльский пробивали прямо в руки вратаря Риеки.

В конце матча команды обменялись опасными моментами. Мудрик накрутил опекуна, но нанес очень легкий удар в створ ворот. Голкипер спокойно забрал мяч в руки. А вот Риека атаковала острее. Стойкович попал в штангу.

Сборная Украины впервые завершила контрольную встречу мировой. Ничья с Риекой 1:1.