Украинские биатлонисты завоевали первую медаль на зимней Универсиаде-2023

На зимней Универсиаде-2023 наши спортсмены завоевали первую награду. Героями дня стали биатлонисты Юлия Городна и Степан Кинаш.

В американском Лейк-Плэсиде продолжаются соревнования зимней Универсиады-2023. В понедельник, 16 января, был разыгран комплект наград в смешанной эстафете по биатлону.

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В одиночном миксте Украину представили Юлия Городна и Степан Кинаш. Несмотря на 11 дополнительных патронов и штрафной круг, украинские биатлонисты вполне могли претендовать на второе место пьедестала. На последних этапах гонки Кинаш был на втором месте. Но в итоге финишировал с третьим временем.

Бронзовая медаль в смешанной эстафете стала первой для сборной Украины на проходящей в Лейк-Плэсиде Всемирной зимней Универсиаде. Золотые награды достались чешским биатлонистам, а серебро – Франции.

Универсиада 2023 года. Лейк-Плэсид (США). Одиночный микст

1. Чехия (0+3) 37:25.3

2. Франция (0+10)+37.5

3. Украина (1+11) +41.9

(1+11) +41.9 4. Казахстан (5+13) +1:16.6

5. Норвегия (0+8) +1:43.1

6.Финляндия (1+12) +2:17.9

Напомним, что сборная Украины на Всемирных университетских играх выступит в восьми дисциплинах. В соревнованиях примут участие 60 украинских атлетов. Зимняя Универсиада-2023 продлится до 22 января.