Карпаты и Ингулец почти в элите: итоги первого этапа Первой лиги и кто будет бороться за УПЛ

Во втором дивизионе подошли к концу матчи осенней стадии. Уже следующей весной болельщики узнают команды, которые повысятся в классе.

В первой лиге подошел к окончанию первый этап сезона 2023-2024. В начале сезона 20 команд были разделены на две группы по десять по географическому принципу, пишет 24 канал.

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Итоги первого этапа

В каждой из групп клубы отыграли по два матча друг с другом. По итогам этого этапа первая пятерка из каждой группы выходит в "чемпионскую" группу, тогда как по пять последних команд – в группу "выживания".

В первой подгруппе явными фаворитами были Карпаты. Подопечные Мирона Маркевича выиграли 14 из 18 матчей и уверенно вышли в следующую стадию. За ними последовали Эпицентр, Агробизнес, Нива Бузова и Прикарпатье.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Карпаты 14 3 1 34-10 45 2 Эпицентр 8 7 3 27-21 31 3 Агробизнес 8 5 5 20-15 29 4 Нива Бузовая 7 6 5 21-19 27 5 Прикарпатье 6 8 4 27-18 26 6 Буковина 6 3 9 16-23 21 7 Подолье 4 8 6 18-17 20 8 Нива Тернополь 5 5 8 15-19 20 9 Металлист 3 5 10 13-27 14 10 Хуст 3 2 13 15-37 11

Вторая подгруппа имела сразу двух гегемонов. Без проблем прошли Ингулец и Левый Берег, тогда как за ними финишировали Мариуполь, Виктория и Полтава. Очки, набранные на первом этапе сезона, автоматически сохраняются на втором.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ингулец 13 3 2 41-13 42 2 Левый Берег 11 3 4 40-11 36 3 Мариуполь 8 7 3 22-14 31 4 Виктория 8 6 4 19-18 30 5 Полтава 8 5 5 35-27 29 6 Металлург 6 7 5 23-18 25 7 Горняк-Спорт 5 2 11 16-32 17 8 Кремень 4 2 12 14-40 14 9 Чернигов 4 1 13 20-44 13 10 Диназ 3 4 11 15-28 13

Карпаты и Ингулец – фавориты

При этом команды будут играть только против клубов, которые на первом этапе играли в другой подгруппе. "Чемпионская" группа будет вести борьбу за повышение в УПЛ. 1-2 команды напрямую выйдут в элиту, тогда как 3-4 места будут играть в плей-офф с 13 и 14 командами из Премьер-лиги.

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Таким образом, Карпаты и Ингулец выглядят очевидными фаворитами за выход в элиту. Петровский клуб в прошлом сезоне выступал на этом уровне, тогда как "львы" последний раз выступали в УПЛ в 2020-м. А вот на переходные матчи претендуют почти все другие команды, хотя позиции Левого Берега выглядят лучше.



Турнирная таблица второго этапа Первой лиги / сайт ПФЛ

В группе выживания оказались такие статусные команды как запорожский Металлург и харьковский Металлист. Последний в прошлом сезоне играл еще в УПЛ. Последняя команда вылетит в дивизион ниже, а 18-19 места будут играть в плей-офф со второй и третьей командами Второй лиги.