Карпаты и Ингулец почти в элите: итоги первого этапа Первой лиги и кто будет бороться за УПЛ
Во втором дивизионе подошли к концу матчи осенней стадии. Уже следующей весной болельщики узнают команды, которые повысятся в классе.
В первой лиге подошел к окончанию первый этап сезона 2023-2024. В начале сезона 20 команд были разделены на две группы по десять по географическому принципу, пишет 24 канал.
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Итоги первого этапа
В каждой из групп клубы отыграли по два матча друг с другом. По итогам этого этапа первая пятерка из каждой группы выходит в "чемпионскую" группу, тогда как по пять последних команд – в группу "выживания".
В первой подгруппе явными фаворитами были Карпаты. Подопечные Мирона Маркевича выиграли 14 из 18 матчей и уверенно вышли в следующую стадию. За ними последовали Эпицентр, Агробизнес, Нива Бузова и Прикарпатье.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Карпаты
|14
|3
|1
|34-10
|45
|2
|Эпицентр
|8
|7
|3
|27-21
|31
|3
|Агробизнес
|8
|5
|5
|20-15
|29
|4
|Нива Бузовая
|7
|6
|5
|21-19
|27
|5
|Прикарпатье
|6
|8
|4
|27-18
|26
|6
|Буковина
|6
|3
|9
|16-23
|21
|7
|Подолье
|4
|8
|6
|18-17
|20
|8
|Нива Тернополь
|5
|5
|8
|15-19
|20
|9
|Металлист
|3
|5
|10
|13-27
|14
|10
|Хуст
|3
|2
|13
|15-37
|11
Вторая подгруппа имела сразу двух гегемонов. Без проблем прошли Ингулец и Левый Берег, тогда как за ними финишировали Мариуполь, Виктория и Полтава. Очки, набранные на первом этапе сезона, автоматически сохраняются на втором.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ингулец
|13
|3
|2
|41-13
|42
|2
|Левый Берег
|11
|3
|4
|40-11
|36
|3
|Мариуполь
|8
|7
|3
|22-14
|31
|4
|Виктория
|8
|6
|4
|19-18
|30
|5
|Полтава
|8
|5
|5
|35-27
|29
|6
|Металлург
|6
|7
|5
|23-18
|25
|7
|Горняк-Спорт
|5
|2
|11
|16-32
|17
|8
|Кремень
|4
|2
|12
|14-40
|14
|9
|Чернигов
|4
|1
|13
|20-44
|13
|10
|Диназ
|3
|4
|11
|15-28
|13
Карпаты и Ингулец – фавориты
При этом команды будут играть только против клубов, которые на первом этапе играли в другой подгруппе. "Чемпионская" группа будет вести борьбу за повышение в УПЛ. 1-2 команды напрямую выйдут в элиту, тогда как 3-4 места будут играть в плей-офф с 13 и 14 командами из Премьер-лиги.
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Таким образом, Карпаты и Ингулец выглядят очевидными фаворитами за выход в элиту. Петровский клуб в прошлом сезоне выступал на этом уровне, тогда как "львы" последний раз выступали в УПЛ в 2020-м. А вот на переходные матчи претендуют почти все другие команды, хотя позиции Левого Берега выглядят лучше.
Турнирная таблица второго этапа Первой лиги / сайт ПФЛ
В группе выживания оказались такие статусные команды как запорожский Металлург и харьковский Металлист. Последний в прошлом сезоне играл еще в УПЛ. Последняя команда вылетит в дивизион ниже, а 18-19 места будут играть в плей-офф со второй и третьей командами Второй лиги.