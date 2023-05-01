Полесье вернулось в лидеры: как выглядит турнирная таблица Первой лиги за 4 тура до финиша

1 мая 2023, 19:09
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Житомирская команда обыграла ЛНЗ и воспользовалась осечкой Оболони. Киевляне, в свою очередь, потеряли ничью с Карпатами в концовке поединка.

В Первой лиге Украины близится к завершению вторая стадия сезона, пишет 24 канал. Уже прошли четыре из восьми туров в чемпионской группе, где разыгрываются путевки в УПЛ.

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Центральный матч уик-энда вынесли на понедельник. Черкасский ЛНС принимал главного фаворита второго дивизиона Полесья. Житомирцы смогли вырвать победу благодаря голам Будковского и Грицука.

Видеообзор матча ЛНЗ – Полесье:

Это позволило подопечным Калитвинцева вернуться во главу угла и обойти Оболонь. Киевская команда проиграла дома Карпатам, пропустив решающий гол на десятой компенсированной минуте.

Видеообзор матча Оболонь – Карпаты:

Победа приблизила львовян ко второму месту на расстояние пяти очков. Именно первые две команды напрямую выйдут в УПЛ, тогда как третьей и четвертой придется играть в плей-офф за право подняться. Конкуренцию Карпатам и ЛНЗ пытаются составить Металлург и Эпицентр.

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Первые уже могли бы быть в топ-четверке, но не смогли дома переиграть аутсайдера турнира тернопольскую Ниву. Зато команда из Каменца-Подольского завоевала три очка на выезде против Кременя.

Видеообзор матча Металлург – Нива Тернополь:

Видеообзор матча Кремень – Эпицентр:

Все результаты 4 тура чемпионской группы Первой лиги:

  • Кремень – Эпицентр 1:2
  • Металлург – Нива Тернополь 1:1
  • Оболонь – Карпаты 1:2
  • ЛНЗ – Полесье 1:2

Турнирная таблица

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Полесье 7 1 2 16-7 22
2 Оболонь 6 3 1 13-4 21
3 Карпаты 5 1 4 9-9 16
4 ЛНЗ 4 3 3 11-8 15
5 Металлург 4 2 4 15-14 14
6 Эпицентр 3 3 4 8-11 12
7 Кремень 1 2 7 7-20 5
8 Нива Т 0 5 5 5-11 5

 

Автор: Анатолій Дерека