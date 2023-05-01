В Первой лиге Украины близится к завершению вторая стадия сезона, пишет 24 канал. Уже прошли четыре из восьми туров в чемпионской группе, где разыгрываются путевки в УПЛ.
По теме При одном условии снова станет "львом": Кравец покинет Ворсклу ради родного клуба
Центральный матч уик-энда вынесли на понедельник. Черкасский ЛНС принимал главного фаворита второго дивизиона Полесья. Житомирцы смогли вырвать победу благодаря голам Будковского и Грицука.
Видеообзор матча ЛНЗ – Полесье:
Это позволило подопечным Калитвинцева вернуться во главу угла и обойти Оболонь. Киевская команда проиграла дома Карпатам, пропустив решающий гол на десятой компенсированной минуте.
Видеообзор матча Оболонь – Карпаты:
Победа приблизила львовян ко второму месту на расстояние пяти очков. Именно первые две команды напрямую выйдут в УПЛ, тогда как третьей и четвертой придется играть в плей-офф за право подняться. Конкуренцию Карпатам и ЛНЗ пытаются составить Металлург и Эпицентр.
Читайте также Арбитр не забил гол за Бобка: Оболонь удивительно обвинила Карпаты в нечестном судействе
Первые уже могли бы быть в топ-четверке, но не смогли дома переиграть аутсайдера турнира тернопольскую Ниву. Зато команда из Каменца-Подольского завоевала три очка на выезде против Кременя.
Видеообзор матча Металлург – Нива Тернополь:
Видеообзор матча Кремень – Эпицентр:
Все результаты 4 тура чемпионской группы Первой лиги:
- Кремень – Эпицентр 1:2
- Металлург – Нива Тернополь 1:1
- Оболонь – Карпаты 1:2
- ЛНЗ – Полесье 1:2
Турнирная таблица
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Полесье
|7
|1
|2
|16-7
|22
|2
|Оболонь
|6
|3
|1
|13-4
|21
|3
|Карпаты
|5
|1
|4
|9-9
|16
|4
|ЛНЗ
|4
|3
|3
|11-8
|15
|5
|Металлург
|4
|2
|4
|15-14
|14
|6
|Эпицентр
|3
|3
|4
|8-11
|12
|7
|Кремень
|1
|2
|7
|7-20
|5
|8
|Нива Т
|0
|5
|5
|5-11
|5