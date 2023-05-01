В Первой лиге Украины близится к завершению вторая стадия сезона, пишет 24 канал. Уже прошли четыре из восьми туров в чемпионской группе, где разыгрываются путевки в УПЛ.

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Центральный матч уик-энда вынесли на понедельник. Черкасский ЛНС принимал главного фаворита второго дивизиона Полесья. Житомирцы смогли вырвать победу благодаря голам Будковского и Грицука.

Видеообзор матча ЛНЗ – Полесье:

Это позволило подопечным Калитвинцева вернуться во главу угла и обойти Оболонь. Киевская команда проиграла дома Карпатам, пропустив решающий гол на десятой компенсированной минуте.

Видеообзор матча Оболонь – Карпаты:

Победа приблизила львовян ко второму месту на расстояние пяти очков. Именно первые две команды напрямую выйдут в УПЛ, тогда как третьей и четвертой придется играть в плей-офф за право подняться. Конкуренцию Карпатам и ЛНЗ пытаются составить Металлург и Эпицентр.

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Первые уже могли бы быть в топ-четверке, но не смогли дома переиграть аутсайдера турнира тернопольскую Ниву. Зато команда из Каменца-Подольского завоевала три очка на выезде против Кременя.

Видеообзор матча Металлург – Нива Тернополь:

Видеообзор матча Кремень – Эпицентр:

Все результаты 4 тура чемпионской группы Первой лиги:

Кремень – Эпицентр 1:2

Металлург – Нива Тернополь 1:1

Оболонь – Карпаты 1:2

ЛНЗ – Полесье 1:2

Турнирная таблица