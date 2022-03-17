Перестаньте бомбить и убивать нас, – чемпион мира Далакян обратился к рашистам
Источник:инстаграмм Артема Далакяна
Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян записал видеообращение к россиянам. Боксер выразил свое мнение о войне в родной Украине.
Далакян: Остановите безумную, никому не нужную войну
34-летний украинский боксер армянского происхождения рассказал о войне в Украине на своей странице в инстаграмме. Спортсмен осветил реалии нападения России на мирную украинскую нацию.
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Далакян рассказал, к чему привел "русский мир" в его государстве. Артем призвал остановить войну и закрыть небо над Украиной.
С 24 февраля в Украине идет необъявленная полномасштабная война со стороны России. Агрессор ворвался на нашу территорию и уничтожает мирных граждан, детей, женщин, стариков. Разрушает наши города, превращая их в пепел, уносит наши жизни. Перестаньте бомбить и убивать нас. Остановите безумную, никому не нужную войну. Закройте небо над Украиной. Русский корабль, иди на*уй,
– сказал Далакян.
Свое обращение боксер закончил уже украинским призывом: "Русский корабль, иди на*уй".
Обращение от Артема Далакяна
Напомним, что многие украинские боксеры сменили ринг на терроборону – Александр Усик, Василий Ломаченко, Андрей Котельник и другие.
Полный текст обращения Далакяна
Я Артем Далакян, действующий профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA. Я представляю компанию Union Boxing Promotion. Я из Украины.
С 24 февраля в Украине идет необъявленная полномасштабная война со стороны России. Агрессор ворвался на нашу территорию и уничтожает мирных граждан, детей, женщин, стариков.
Разрушает наши города, превращая их в пепел, уносит наши жизни. Перестаньте бомбить и убивать нас. Остановите безумную, никому не нужную войну. Закройте небо над Украиной. Русский корабль, иди на*уй.