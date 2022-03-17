Перестаньте бомбить и убивать нас, – чемпион мира Далакян обратился к рашистам

Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян записал видеообращение к россиянам. Боксер выразил свое мнение о войне в родной Украине.

Далакян: Остановите безумную, никому не нужную войну

34-летний украинский боксер армянского происхождения рассказал о войне в Украине на своей странице в инстаграмме. Спортсмен осветил реалии нападения России на мирную украинскую нацию.

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Далакян рассказал, к чему привел "русский мир" в его государстве. Артем призвал остановить войну и закрыть небо над Украиной.

С 24 февраля в Украине идет необъявленная полномасштабная война со стороны России. Агрессор ворвался на нашу территорию и уничтожает мирных граждан, детей, женщин, стариков. Разрушает наши города, превращая их в пепел, уносит наши жизни. Перестаньте бомбить и убивать нас. Остановите безумную, никому не нужную войну. Закройте небо над Украиной. Русский корабль, иди на*уй,

– сказал Далакян.

Свое обращение боксер закончил уже украинским призывом: "Русский корабль, иди на*уй".

Обращение от Артема Далакяна

Напомним, что многие украинские боксеры сменили ринг на терроборону – Александр Усик, Василий Ломаченко, Андрей Котельник и другие.

Полный текст обращения Далакяна

Я Артем Далакян, действующий профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA. Я представляю компанию Union Boxing Promotion. Я из Украины.

С 24 февраля в Украине идет необъявленная полномасштабная война со стороны России. Агрессор ворвался на нашу территорию и уничтожает мирных граждан, детей, женщин, стариков.

Разрушает наши города, превращая их в пепел, уносит наши жизни. Перестаньте бомбить и убивать нас. Остановите безумную, никому не нужную войну. Закройте небо над Украиной. Русский корабль, иди на*уй.