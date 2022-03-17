Далакян: Зупиніть шалену, нікому не потрібну війну

34-річний український боксер вірменського походження розповів про війну в Україні на своїй сторінці в інстаграмі. Спортсмен висвітлив реалії нападу Росії на мирну українську націю.

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Далакян розповів до чого привів "русскій мір" у його державі. Артем закликав зупинити війну та закрити небо над Україною.

З 24 лютого в Україні триває неоголошена повномасштабна війна з боку Росії. Агресор вдерся на нашу територію та знищує мирних громадян, дітей, жінок, старих людей. Руйнує наші міста, перетворюючи їх на попіл, забирає наші життя. Перестаньте бомбити і вбивати нас. Зупиніть шалену, нікому не потрібну війну. Закрийте небо над Україною. Російський корабель, йди на*уй,

– сказав Далакян.

Своє звернення боксер закінчив вже українським закликом: "Російський корабель, йди на*уй".

Звернення від Артема Далакяна

Нагадаємо, що багато українських боксерів змінили ринг на тероборону – Олександр Усик, Василь Ломаченко, Андрій Котельник та інші.

Повний текст звернення Далакяна

Я – Артем Далакян, чинний професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA. Я представляю компанію Union Boxing Promotion. Я з України.

З 24 лютого в Україні триває неоголошена повномасштабна війна з боку Росії. Агресор вдерся на нашу територію та знищує мирних громадян, дітей, жінок, старих людей.

Руйнує наші міста, перетворюючи їх на попіл, забирає наші життя. Перестаньте бомбити і вбивати нас. Зупиніть шалену, нікому не потрібну війну. Закрийте небо над Україною. Російський корабель, йди на*уй