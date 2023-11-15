Перерезали горло во время матча: в Англии арестован хоккеист за непреднамеренное убийство
Источник:ВВС
В Британской хоккейной лиге в конце октября произошла трагедия. Игрок Ноттингем Пантерс Адам Джонсон умер после того, как получил порез шеи от конька игрока соперников Шеффилда Стиллерса Мэтта Петгрейва в субботу вечером.
Петгрейв был арестован по подозрению в непреднамеренном убийстве. В среду он был отпущен под залог.
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Трагедия на ледовой площадке
Игрока Ноттингем Пантерс травмировал шею коньком во время столкновения с Мэттом Петгрейвом с Шеффилдом Стиллерсом 28 октября. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.
Матч между Пантерзом и Стиллерзом остановили на 35-й минуте и решили не продолжать. Британская Элитная хоккейная лига также перенесла все матчи, которые должны были состояться в воскресенье, 29 октября.
Полиция объявила об аресте Петгрейва во вторник, но в среду заявила, что мужчину отпустили под залог. Ноттингем Пантерс раньше называл смерть Джонсона удивительным несчастным случаем.
В полиции подчеркнули, что расследование продолжается.
Что известно о хоккеисте
- Ранее Джонсон выступал в НХЛ, 13 раз выступая за Питтсбург Пингвинс.
- Он забил свой первый гол в НХЛ в своем родном штате за Пингвинов против Миннесоты Уайлд в 2019 году.
- В сезоне 2020-2021 он перешел в Шведскую хоккейную лигу, после чего выступал за Онтарио Рейн и Лихай Велли Фантомс в Американской хоккейной лиге.
- Джонсон играл за Аугсбургер Пантера в немецком DEL, прежде чем перейти к Ноттингему Пантерсу в августе.
- Перед смертью он набрал 11 очков в 12 играх, как в чемпионате, так и в кубке.