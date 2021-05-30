Переписали историю: во Львове состоялся женский турнир "Women's futsal cup"

Львов стал настоящим футзальным городом. На полях "Динамо" состоялся турнир "Women's futsal cup", который объединил аж 14 женских команд разных возрастных категорий.
Масштаб турнира впечатляет
В течение последних лет такого в городе Льва еще не было. Турнир под эгидой Ассоциации футзала Львовской области стал одним из самых масштабных соревнований в городе Льва.
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Женские команды соревновались в двух возрастных категориях – 2006/2007 и 2008/2010 лет.
Кто вошел в категорию 2006/2007 года
- ДЮСШ-1 (Львов)
- ЖФК Карпаты (Львов)
- Буская-ДЮСШ (Буск)
- ДЮСШ (Самбор)
- ЖФК "Туринка" (Туринка)
- Шахтер-ДЮСШ (Червоноград)
Кто боролся за победу в категории 2008/2010
- ФК город (Пустомыты)
- ЖФК Карпаты-1 (Львов)
- ЖФК Карпаты-2 (Львов)
- Буск ДЮСШ (Буск)
- ДЮСШ (Самбор)
- Международная академия футзала Ruta ISA (Дрогобыч)
- ЖФК Буг-Сокаль 2008
- ЖФК Буг-Сокаль 2010
Турнир начался с активностей. Многократная победительница полумарафонов, координатор открытого забега "Lviv RunDay" и замечательная мама Роксана Бондаренко провела для юных футзалисток интенсивную разминку и подготовила тело спортсменок к жаркому турниру.
Даже облака, которые затянули небо во Львове, не помешали девушкам продемонстрировать настоящий класс на площадках.
В финале категории 2006/2007 было настоящее львовское дерби. Победу одержали Карпаты, которые с уверенным счетом одолели ДЮСШ-1. Итоговый счет встречи 0:4 в пользу карпаток.
Футзалисткам второй львовской команды соответственно достались серебряные награды. Тройку лидеров замкнул Червоноградский Шахтер-ДЮСШ.
Итоговая таблица "Women's futsal cup" среди девушек 2006-2007 годов
- ЖФК Карпаты
- ДЮСШ -1
- Шахтер ДЮСШ Червоноград
- Буская ДЮСШ
- ДЮСШ Самбор
- ЖФК Туринка
Победителем "Women's futsal cup" в возрастной категории 2008 стала команда Буг-Сокаль 2008. Она в финальном матче сошлась на одном поле с Карпатами-1. В напряженном поединке карпатовки не смогли поддержать "золотой" путь старшей команды. В итоге – 3:1 победа клуба из Сокаля. Стоит отметить и пылкую поддержку из-за пределов поля от зрителей.
В поединке за третье место Ruta ISA из Дрогобыча не смогла добыть "бронзу", проиграв Карпатам-2 0-4.
Итоговая таблица "Women's futsal cup" среди девушек 2008-2010
- ЖФК Буг-Сокаль – 2008
- ЖФК Карпаты-1
- ЖФК Карпаты-2
- Ruta ISA
- ЖФК Буг-Сокаль – 2010
- Буська ДЮСШ
- ФК город
- ДЮСШ Самбор
Команды Карпат собрали весь комплект наград – от "золота" до "бронзы". После завершения всех матчей девушек ждала еще одна возможность проявить себя на поле. Футзалистки за мастерство и ловкость в челлендже смогли получить индивидуальные подарки от организаторов турнира.
Награждение участников / Фото "Women'S futsal cup"
В конце соревнований девушек ждало награждение команд и лучших игроков турнира. Все клубы сделали совместное памятное фото и продолжили фотосессию на футбольном поле. Коллектив Ассоциации футзала Львовской области поблагодарил каждого участника и ждет с нетерпением новую встречу.
Призеры футзального турнира / Фото "Women'S futsal cup"
Лучшие игроки турнира / Фото "Women'S futsal cup"