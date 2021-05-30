Масштаб турніру вражає

Протягом останні років такого у місті Лева ще не було. Турнір під егідою Асоціації футзалу Львівщини став одним із найбільш масштабних змагань у місті Лева.

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Жіночі команди змагались у двох вікових категоріях – 2006/2007 та 2008/2010 років.

Хто увійшов у категорію 2006/2007 роки

ДЮСШ-1 (Львів)

ЖФК Карпати (Львів)

Буська-ДЮСШ (Буськ)

ДЮСШ (Самбір)

ЖФК "Туринка (Туринка)

Шахтар-ДЮСШ (Червоноград)

Хто змагався за перемогу у категорії 2008/2010

ФК Місто (Пустомити)

ЖФК Карпати- 1 (Львів)

ЖФК Карпати-2 (Львів)

Буська ДЮСШ (Буськ)

ДЮСШ (Самбір)

Міжнародна академія футзалу Ruta ISA (Дрогобич)

ЖФК Буг-Сокаль 2008

ЖФК Буг-Сокаль 2010

Турнір розпочався з активностей. Багаторазова переможниця півмарафонів, координаторка відкритого забігу "Lviv RunDay" та чудова мама Роксана Бондаренко провела для юних футзалісток інтенсивну розминку та підготувала тіло спортсменок до спекотного турніру.

Навіть хмари, які затягнули небо у Львові, не завадили дівчатам продемонструвати справжній клас на майданчиках.

У фіналі категорії 2006/2007 було справжнє львівське дербі. Перемогу здобули Карпати, які з впевненим рахунком здолали ДЮСШ-1. Підсумковий рахунок зустрічі 0:4 на користь карпатівок.

Футзалісткам іншої львівської команди відповідно дістались срібні нагороди. Трійку лідерок замкнув червоноградський Шахтар-ДЮСШ.

Підсумкова таблиця "Women's futsal cup" серед дівчат 2006-2007 років

ЖФК Карпати ДЮСШ -1 Шахтар ДЮСШ Червоноград Буська ДЮСШ ДЮСШ Самбір ЖФК Туринка

Переможцем "Women's futsal cup" у віковій категорії 2008 стала команда Буг-Сокаль 2008. Вона у фінальному матчі зійшлась на одному полі з Карпатами-1. У напруженому поєдинку карпатівки не змогли підтримати "золотий" шлях старшої команди. У підсумку – 3:1 перемога клубу з Сокаля. Варто відзначити і палку підтримку з-за меж поля від глядачів.

У поєдинку за третє місце Ruta ISA з Дрогобича не змогла здобути "бронзу", програвши Карпатам-2 0-4.

Підсумкова таблиця "Women's futsal cup" серед дівчат 2008-2010

ЖФК Буг-Сокаль – 2008 ЖФК Карпати- 1 ЖФК Карпати-2 Ruta ISA ЖФК Буг-Сокаль – 2010 Буська ДЮСШ ФК Місто ДЮСШ Самбір

Команди Карпат зібрали увесь комплект нагород – від "золота" до "бронзи". Після завершення усіх матчів на дівчат чекали ще одна можливість проявити себе на полі. Футзалістки за майстерність та спритність у челенджі змогли отримати індивідуальні подарунки від організаторів турніру.



Нагородження учасників / Фото "Women's futsal cup"

Наприкінці змагань на дівчат чекало нагородження команд та найкращих гравчинь турніру. Усі клуби зробило спільне пам’ятне фото та продовжило фотосесію на футбольному полі. Колектив Асоціації футзалу Львівщини подякував кожному учаснику і чекає з нетерпінням на нову зустріч.



Призери футзального турніру / Фото "Women's futsal cup"