Перепели хит из "Бригады": футболисты Динамо поздравили Попова со свадьбой

Защитник "Динамо" Денис Попов недавно отпраздновал свадьбу. Праздник футболиста разделили его одноклубники, братья Суркисы, а также звезды украинской эстрады.

Исполнили песню из криминального сериала

Но пели не только профессиональные артисты. Друзья-футболисты тоже отличились на праздновании.

Игрок Динамо Цыганков на Мальдивах признался в любви своей девушке: фото счастливой пары

Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев перепели песню из старого фильма "Генералы песчаных карьеров". Также эта композиция звучит в российском криминальном сериале "Бригада".

Исполнение футболистов сопровождалось роликом бандитского сериала.

Видео исполнения

21 декабря Денис Попов женился на своей избраннице Даше. Предложение он сделал девушке еще в июле.

Николай Шапаренко со своей девушкой / Фото из инстаграма Валерии

Коллеги Попова посетили свадьбу со своими девушками. А одеты они были в строгие черные костюмы.

Игроки Динамо поздравили Попова со свадьбой / Фото из инстаграма Николая Шапаренко