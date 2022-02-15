Перенесут ли старт второй части сезона УПЛ из-за политической ситуации

В связи с напряженной геополитической ситуацией, связанной с Украиной, встал вопрос о возможном переносе старта весенней части чемпионата Украины.

В интервью исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, будет ли перенесен на неопределенный срок стартовый тур весенней части чемпионата этого года в случае введения в стране военного положения.

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"Пока оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляемого чемпионата Украины среди команд УПЛ Минай – Заря. Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся", – сказал он.

Реакция УАФ

Накануне президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке сообщил, что, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию, футбольное сообщество нашего государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований.