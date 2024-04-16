В Кремле отреагировали на идею Макрона с перемирием во время Олимпиады

В этом году Франция будет принимать Летние Олимпийские игры. Они состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

16 апреля уже зажгли олимпийский огонь, за сто дней он объедет весь мир. Церемония прошла у руин храма Геры, где проходили первые Игры. Впрочем, французы опасаются терактов во время мероприятия.

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Что говорят в Кремле о перемирии на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал возродить давнюю традицию, когда все войны прекращались во время Игр. Мировое перемирие должно было коснуться и Украины.

Рупор Кремля Дмитрий Песков высказался по этому поводу. Он сказал, что Франция пока не прибегала к официальным шагам, чтобы реализовать свое предложение. Вероятно, это означает, что к россиянам не обращались по поводу перемирия.

Конечно, Песков не мог не обвинить Украину. Представитель Путина заявил, что Украина использует попытки перемирия, чтобы перегруппировать силы, поэтому реализовать инициативу Макрона будет сложно.