Перелет за 20 евро: игроки сборной обычным рейсом прилетели в Украину

Футболисты сборной Украины уже наслаждаются отдыхом после Евро-2020. Два игрока Шахтера задержались в итальянском Риме.

Обычный рейс для украинских игроков

Сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2020, уступив в четвертьфинале Англии (0:4). 4 июля команда вернулась в Украину. Однако не все футболисты отправились вместе с командой, некоторые остались в Риме.

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Футболисты Шахтера Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко решили еще немного насладиться красивой архитектурой столицы Италии. Поэтому в Украину они летели самостоятельно в компании своих вторых половинок.

Игроки "горняков" возвращались домой обычным лоукостом. Стоимость одного билета составляла всего 20 евро. Вот так просто и без всякой роскоши.

Интересно, почему футболисты взяли курс в Украину, а не отправились сразу на сборы Шахтера, которые проходят в Австрии. Возможно, сборникам были предоставлены дополнительные выходные после чемпионата Европы.



Тарас Степаненко летит из Рима / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)



Сборники возвращаются в Украину / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)