Перенял традицию Усика: украинец станцевал гопак после победы в Афинах – патриотическое видео

С 16 по 19 июня в Афинах состоялся международный любительский турнир по боксу Кубок Акрополя. В Греции украинцы одержали победу в медальном зачете.

Славные традиции украинцев

Сборная Украины по боксу завоевала 5 медалей на Кубке Акрополя в Греции. В модельной копилке "сине-желтых" 4 "золота" и одна "бронза".

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Золото завоевали Бозорбой Матякубов (67 килограммов), Матвей Ражба (80 килограммов), Илья Котляров (86 килограммов), Александр Грицив (от 92 килограммов).

Бронзовую награду получил Кирилл Таран (71 кілограм).

Ражба отметил свой триумф на турнире в Греции в стиле Александра Усика. После финального поединка Матвей выкрикнул украинским болельщикам на трибунах: "Слава Украине!". Затем на ринге он станцевал зажигательный гопак в черной вышиванке и казацкой шапке.

Видео патриотического танца

Победный гопак Усика