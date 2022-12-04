Переход Малиновского в Тоттенхэм на грани срыва из-за расследования в Италии

Украинский полузащитник Руслан Малиновский еще летом 2022 мог перейти из итальянской Аталанты в английский Тоттенхэм. Однако тогда не сложилось. И сейчас этот переход оказался на грани срыва.

Тоттенхэм был заинтересован в подписании Малиновского летом 2022 года. Между командным шли долгие переговоры, а сам переход оценивался в 16-18 миллионов евро. Но тогда стороны так и не договорились, не сойдясь в деталях в последний день трансферного окна.

Достойно внимания Малиновский забавно отреагировал на слухи о новом контракте с Аталантой

Теперь этот переход оказался на грани срыва. И все из-за другого итальянского клуба – Ювентус. А именно расследование итальянской прокуратуры.

Прокуратура расследует трансферную деятельность Ювентуса за последние несколько лет. А также деятельность руководства клуба.

После того, как стало известно о возобновлении расследования прокуратуры, совет директоров Ювентуса принял решение уйти в отставку. Президент клуба Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед покинут свои должности.

Клуб подозревается в нарушении деятельности по распределению финансовых средств. По информации Gazzetta dello Sport, туринская прокуратура уже подготовила ордер на арест Аньелли. Он один из 14 представителей, которым будут предъявлены обвинения. Среди них также бывший спортивный директор Фабио Паратичи, работающий сейчас в Тоттенгеме.

К примеру, издание La Repubblica сообщило, что у Ювентуса нашли как минимум 34 миллиона евро незадекларированных долгов, среди которых 7 миллионов евро – долг перед Аталантой.

Вероятной причиной появления долга является соглашение с переходами Кристиана Ромеро и Мэриха Демирала. Также под подозрением переход Деяна Кулушевски в Тоттенхэм. Тот же Ромеро принадлежал Ювентусу, но выступал в Аталанте на правах аренды. Клуб из Бергамо имел право выкупить его контракт, чем они и воспользовались, а на следующий день отправили в аренду в Тоттенхэме. Спустя год "шпоры" выкупили контракт аргентинского защитника.

Само расследование, в котором фигурирует Паратичи, и поставило под удар вероятный трансфер Малиновского в Тоттенхэм. Хотя сделка уже была почти закрыта.

Хотя Тоттенхэм – не единственный клуб, интересующийся трансфером Малиновского. К нему проявляет интерес другой клуб из Лондона – Вест Хэм, а также французский Марсель, который готов был подписать футболиста летом 2022 года.

Аталанта готова распрощаться не только с Малиновским. Клуб готов предложить игроков команды другим английским клубам, которые будут готовы за них заплатить.