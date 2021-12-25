Переговоры провалились: Шахтер не смог подписать экс-футболиста Челси
25 декабря 2021 , 16:10Читати новину українською
Источник:инсайдер Фабрицио Романо
Донецкий Шахтер, который вскоре попрощается с Евгением Коноплянкой, сделал предложение относительно игрока Сассуоло Жереми Бога. Однако итальянский клуб отклонил ее.
Детали не сообщаются, но ранее была информация, что "горняки" предложили 10 миллионов евро и Манора Соломона.
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Сообщается, что Бога хочет подписать Аталанта, а Сассуоло просит за 24-летнего футболиста 25 миллионов евро. Transfermarkt оценил Бога в 20 миллионов евро.
Что известно о Жереми Бога
- Африканец в сезоне 2017-2018 отыграл 18 минут в составе Челси, после чего транзитом через Бирмингем оказался в Сассуоло. В Италии во всех турнирах он провел 102 матча, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
- Бога ранее был подопечным нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби, который пришел в донецкий клуб именно из Сассуоло. В текущей компании 24-летний ивуарийский левый вингер сделал 3 ассиста в 12 матчах за команду.
- Жереми имеет потрясающую технику и скорость. Футболист прекрасно прорывает оборону соперников и обводит защитников.