Переговоры провалились: Шахтер не смог подписать экс-футболиста Челси

25 декабря 2021 , 16:10
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инсайдер Фабрицио Романо

Донецкий Шахтер, который вскоре попрощается с Евгением Коноплянкой, сделал предложение относительно игрока Сассуоло Жереми Бога. Однако итальянский клуб отклонил ее.

Детали не сообщаются, но ранее была информация, что "горняки" предложили 10 миллионов евро и Манора Соломона.

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Сообщается, что Бога хочет подписать Аталанта, а Сассуоло просит за 24-летнего футболиста 25 миллионов евро. Transfermarkt оценил Бога в 20 миллионов евро.

Что известно о Жереми Бога

  • Африканец в сезоне 2017-2018 отыграл 18 минут в составе Челси, после чего транзитом через Бирмингем оказался в Сассуоло. В Италии во всех турнирах он провел 102 матча, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
  • Бога ранее был подопечным нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби, который пришел в донецкий клуб именно из Сассуоло. В текущей компании 24-летний ивуарийский левый вингер сделал 3 ассиста в 12 матчах за команду.
  • Жереми имеет потрясающую технику и скорость. Футболист прекрасно прорывает оборону соперников и обводит защитников.
Автор: Юрій Семенюк