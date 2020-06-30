Брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер обвинил Тайсона Фьюри в нечестной победе. Якобы в перчатке находился тупой предмет, который помог Фьюри.

Мнение брата боксера сообщает издание Worldboxingnews. По его словам, врачи выяснили, что у Уайлдера образовалась вмятина на боковой части головы после поединка с британцем. Она возникла из-за удара тупым предметом во время боя.

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Обвинения для Фьюри

Как заявил Марселлос, ни одна перчатка и удар не могли причинить такого ущерба.

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри сразу среагировал на такие обвинения в свою сторону. Он записал небольшое видео, чтобы ответить Уайлдеру.

Я прочитал статью, где говорится о том, что в моих перчатках могли быть тупые предметы. Да, именно так и было. Был 125-килограммовый огромный разрушитель в каждой перчатке

– заявил Фьюри.

Отметим, что именно столько весит британец. Сильный удар в висок может привести к таким последствиям.

По его словам, тренер Уайлдера Джей Дис был в помещении, когда Тайсону тейпировали руки. Он все проверил и осмотрел перчатки перед тем, как их надел британец.

Фьюри также громко заявил, что в следующий раз он оставит вмятину на боксерской карьере Уайлдера. Нанесет две досрочных поражения подряд.

Фьюри – Уайлдер: главное