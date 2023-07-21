Был лучшим бомбардиром АПЛ: клуб Руслана Малиновского подписал звездного форварда
Источник:сайт Марселя
Марсель активно усиливается перед стартом в Лиге чемпионов. Французы вернули в Лигу 1 бывшего игрока Арсенала, Барселоны и Челси.
Прошлой зимой Руслан Малиновский сменил команду. Хавбек сборной Украины перебрался из Аталанты в Марсель. Первоначально игрок был в аренде, но летом провансальцы выкупили его за 10 миллионов евро.
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Тем временем Марсель проводит активную трансферную кампанию. Французы приобрели двух игроков Атлетико Ренана Лоди и Жоффрея Кондогбия. Теперь же Олимпик усугубил нападение.
Клуб объявил о подписании габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Африканец пришел бесплатно с Челси, хотя у него оставался год контракта с лондонцами.
34-летний Обамеянг подписал контракт до 2026 года. В составе команды Малиновского габонец призван заменить покинувших команду Алексиса Санчеса и Димитри Пайе.
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Отметим, что в прошлом сезоне Марсель стал третьим в чемпионате Франции, пропустив вперед ПСЖ и Ланс. Это позволило клубу попасть в квалификацию Лиги чемпионов, где для выхода в группу придется пройти двух оппонентов.
История успеха Обамеянга
- Пьер-Эмерик является питомцем Милана, но за "россонери" так и не сыграл ни одной игры
- Форвард выступал за Дижон, Лилль, Монако, Сент-Этьен, дортмундскую Боруссию, Арсенал, Барселону и Челси.
- Наиболее успешным периодом Обамеянга было выступление за Боруссию, с которой принимал Кубок и два Суперкубка Германии
- Кроме того, габонец становился лучшим бомбардиром Бундеслиги (2017) и АПЛ в составе Арсенала (2019).
- В 2022-м Пьер-Эмерик перешел в Челси из Барселоны за 12 миллионов евро
- В течение прошлого сезона нападающий забил три гола в 21 матче
- Также Обамеянг выступает за сборную Габона с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории команды (30 голов в 73 играх).