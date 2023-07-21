Был лучшим бомбардиром АПЛ: клуб Руслана Малиновского подписал звездного форварда

Марсель активно усиливается перед стартом в Лиге чемпионов. Французы вернули в Лигу 1 бывшего игрока Арсенала, Барселоны и Челси.

Прошлой зимой Руслан Малиновский сменил команду. Хавбек сборной Украины перебрался из Аталанты в Марсель. Первоначально игрок был в аренде, но летом провансальцы выкупили его за 10 миллионов евро.

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Тем временем Марсель проводит активную трансферную кампанию. Французы приобрели двух игроков Атлетико Ренана Лоди и Жоффрея Кондогбия. Теперь же Олимпик усугубил нападение.

Клуб объявил о подписании габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Африканец пришел бесплатно с Челси, хотя у него оставался год контракта с лондонцами.

34-летний Обамеянг подписал контракт до 2026 года. В составе команды Малиновского габонец призван заменить покинувших команду Алексиса Санчеса и Димитри Пайе.

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Отметим, что в прошлом сезоне Марсель стал третьим в чемпионате Франции, пропустив вперед ПСЖ и Ланс. Это позволило клубу попасть в квалификацию Лиги чемпионов, где для выхода в группу придется пройти двух оппонентов.

История успеха Обамеянга