"Вы провоцируете меня, я готов": тренер Манчестер Сити объявил войну Арсеналу

Главный тренер Манчестер Сити, Пеп Гвардиола, сообщил о войне с Арсеналом. "Канониры" ранее также высказались на этот счет.

В воскресенье, 22 сентября, состоялось английское дерби, в котором встретились Манчестер Сити и Арсенал. Они разошлись на ничьей со счетом 2:2.

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МанСити воюет с Арсеналом

Недавно защитник "канониров" Габриэль Магальяес заявил, что провокационные действия в футболе – это нормально. Наставник Манчестер Сити очень эмоционально отреагировал на такие слова.

Вы хотите войну? Теперь мы воюем. Габриэл четко сказал на пресс-конференции, что это война, что они специально нас провоцируют. Вы провоцируете меня? Хорошо, я готов,

– отметил Пеп Гвардиола.

Справка. Манчестер Сити сейчас занимает лидерскую позицию в турнирной таблице АПЛ. Арсенал разместился на 4-м месте.

Отметим, что между обеими командами идет постоянная борьба за чемпионство.