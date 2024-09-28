"Вы провоцируете меня, я готов": тренер Манчестер Сити объявил войну Арсеналу
Источник:BBC
Главный тренер Манчестер Сити, Пеп Гвардиола, сообщил о войне с Арсеналом. "Канониры" ранее также высказались на этот счет.
В воскресенье, 22 сентября, состоялось английское дерби, в котором встретились Манчестер Сити и Арсенал. Они разошлись на ничьей со счетом 2:2.
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МанСити воюет с Арсеналом
Недавно защитник "канониров" Габриэль Магальяес заявил, что провокационные действия в футболе – это нормально. Наставник Манчестер Сити очень эмоционально отреагировал на такие слова.
Вы хотите войну? Теперь мы воюем. Габриэл четко сказал на пресс-конференции, что это война, что они специально нас провоцируют. Вы провоцируете меня? Хорошо, я готов,
– отметил Пеп Гвардиола.
Справка. Манчестер Сити сейчас занимает лидерскую позицию в турнирной таблице АПЛ. Арсенал разместился на 4-м месте.
Отметим, что между обеими командами идет постоянная борьба за чемпионство.