Судья несправедливо "нарисовал" России пенальти, – футбольный обозреватель о матче с Данией

Россия проиграла в матче с Данией, который состоялся 21 июня, со счетом 4:1. Однако единственный гол, который забили россияне, даже не стоит считать честным.

Такое мнение высказал футбольный обозреватель Константин Андриюк. Он считает, что именно судья во время игры несправедливо допустил пенальти.

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"Россия проиграла 4:1. Это тоже интересный момент. На счете 2:0 в пользу сборной Дании судья нарисовал левый пенальти в ворота Дании, дав шанс России переломить игру", – заявил Андриюк.

По его словам, во время повтора было видно, как игрок России просто "картинно" упал, а судья даже не побежал посмотреть видеоповтор.

В момент падения на билбордах был "Газпром". Мне стало понятно, почему судья "нарисовал" пенальти. Это было отвратительно,

– заметил обозреватель.

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Как отметил обозреватель, несмотря на такую несправедливость со стороны судьи, Россия все же получила свое заслуженное поражение.

Приятно, что наступила справедливость. Датчане – прекрасны, в их исполнении был прекрасный футбол. Я не хочу говорить о России. Я наслаждался игрой сборной Дании,

– подчеркнул Андриюк.

"После проигрыша датчане собрались, раздолбали сборную России и вышли со второго места в плей-офф. Вот борьба, это жажда победы. Вот у кого надо учиться сборной Украины", – подытожил обозреватель.

В России достаточно ярко и эмоционально реагировали на поражение своей сборной. В частности, Госдума сравнила футболистов с беспомощными котятами, а эксперты во всем обвинили тренера.

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