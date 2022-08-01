Бывшая чемпионка UFC потеряла кусок лба во время титульного боя

В американском Далласе состоялся турнир UFC 277, где встретились чемпионка в самом легком весе Джулианна Пенья и Аманда Нуньес. Победу одержала бразильская спортсменка, вернувшая себе титул в весовой категории до 61 килограмма.

Пенью ожидает пластическая операция

Нуньес доминировала над соперницей в течение пяти раундов, став победительницей единодушным решением судей (50-45, 50-44, 50-43).

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А вот Пенья уехала в больницу после поражения от Нуньес. Как сообщил президент UFC Дейн Уайт, спортсменку ожидает пластическая операция.

Видео с поединка

"У Джулианны отсутствует большая часть лба. Она сейчас собирается к пластическому хирургу. Ей понадобится некоторое время, чтобы вылечиться, а потом я не знаю.

Она была серьезно разбита. В первых двух раундах было пять – шесть нокдаунов. Она пострадала. Ей нужно немного отдохнуть, провести немного времени с дочерью, а потом будем смотреть", – сказал Уайт.

Отметим, что спортсменки встречаются уже во второй раз. Нуньес поквиталась с Пенью в реванше за досрочное поражение в декабре 2021 года.

Нуньес также владеет титулом в полулегком женском дивизионе.