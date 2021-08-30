Павлык взял "бронзу" Паралимпиады по прыжкам в длину: это 52 медаль Украины
Источник:24 канал
Роман Павлык принес Украине 52 медаль на Паралимпиаде-2020. Украинец стал бронзовым призером в прыжках в длину.
Бронзовый прыжок Павлыка
Очень интригующим выдался старт в прыжках в длину среди мужчин в классе T36. Украину представляли Роман Павлык и Александр Литвиненко.
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Львовянин Павлык в последний шестой попытке прыгнул на 5.63 метра. Такой результат позволил украинцу стать третьим и принести Украине 52 паралимпийскую медаль в Токио. Только одного сантиметра не хватило, чтобы стать вторым.
Другой украинец Литвиненко с расстоянием 5.45 финишировал седьмым.
Победителем стал представитель Паралимпийского комитета России Евгений Торсунов – 5.76. Серебряную награду получил Уильям Стедман из Новой Зеландии – 5.64.
- В копилке Украины уже 12 золотых, 26 серебряных и 14 бронзовых наград.
- Для 37-летнего легкоатлета эта медаль стала уже восьмой в карьере и третьей бронзовой.