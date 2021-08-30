Павлык взял "бронзу" Паралимпиады по прыжкам в длину: это 52 медаль Украины

Роман Павлык принес Украине 52 медаль на Паралимпиаде-2020. Украинец стал бронзовым призером в прыжках в длину.

Бронзовый прыжок Павлыка

Очень интригующим выдался старт в прыжках в длину среди мужчин в классе T36. Украину представляли Роман Павлык и Александр Литвиненко.

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Львовянин Павлык в последний шестой попытке прыгнул на 5.63 метра. Такой результат позволил украинцу стать третьим и принести Украине 52 паралимпийскую медаль в Токио. Только одного сантиметра не хватило, чтобы стать вторым.

Другой украинец Литвиненко с расстоянием 5.45 финишировал седьмым.

Победителем стал представитель Паралимпийского комитета России Евгений Торсунов – 5.76. Серебряную награду получил Уильям Стедман из Новой Зеландии – 5.64.