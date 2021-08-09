Павелко ожидает возвращения Шевченко на тренерский мостик сборной
9 августа 2021 , 20:08Читати новину українською
Источник:ТК "Футбол"
Андрей Шевченко после завершения контракта с УАФ решил искать предложений в клубном футболе. В ассоциации футбола ожидают его возвращения на тренерский мостик сборной.
В частности, президент УАФ Андрей Павелко верит, что в клубе Шевченко сможет отточить свои идеи и стиль, которые впоследствии может принести в главную команду страны.
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Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями. Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре,
– сказал Павелко.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- 1 августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ Шевченко предложили новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
- На место Шевченко активно сватают Сергея Реброва, у которого контракт с катарским Аль-Айном. Ранее Павелко обещал назначение нового тренера исполкомом УАФ в понедельник, 9 августа, но затем заявил, что решение может быть принятым в четверг, 12 августа.