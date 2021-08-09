Павелко ожидает возвращения Шевченко на тренерский мостик сборной

Андрей Шевченко после завершения контракта с УАФ решил искать предложений в клубном футболе. В ассоциации футбола ожидают его возвращения на тренерский мостик сборной.

В частности, президент УАФ Андрей Павелко верит, что в клубе Шевченко сможет отточить свои идеи и стиль, которые впоследствии может принести в главную команду страны.

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Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями. Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре,

– сказал Павелко.

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