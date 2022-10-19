Украинец Коростылев стал чемпионом мира-2022 по пулевой стрельбе

Украинские спортсмены продолжают завоевывать награды чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе в Каире. Львовянин Павел Коростылев стал автором еще одной медали.

19 октября стало известно о "золоте" от Павла в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на расстоянии 25 метров. Коростылев получил свою вторую медаль чемпионата мира в Каире.

Читайте также Украинский Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость

Новоиспеченный чемпион мира

Четыре дня назад львовянин стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Для Павла это была первая медаль взрослого чемпионата мира по стрельбе из пневматического пистолета с этого расстояния.

Приятным бонусом к награде стало то, что Коростылев завоевал для Украины еще одну олимпийскую лицензию в Париж-2024. Напомним, что на предыдущих Олимпийских Играх-2020 в Токио Коростылев остановился в шаге от "бронзы".

Ранее путевку в столицу Францию ​​добыла в борьбе стенда Ирина Маловичко.

Отметим, что лицензии не именные, поэтому в Париж наша сборная может отправить и других спортсменов.

Чемпионат мира-2022 в Каире по пулевой стрельбе продлится до 25 октября.