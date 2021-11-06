Пауза на шесть месяцев – украинская теннисистка объявила о перерыве в карьере
Источник:инстаграм Катарины Завацкой
Украинская теннисистка Катарина Завацкая сообщила о длительной паузе в своей карьере. Спортсменка вынуждена отказаться от участия на турнирах из-за состояния здоровья.
Рейтинг WTA на время паузы будет заморожен
В последний раз Катарина выходила на корт в сентябре, на турнире WTA, в словенском Портороже. В первом же матче украинка уступила британке Кэти Бултер.
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Теннисистка сообщила, что длительный перерыв связан с проблемами со здоровьем. Спортсменка подчеркнула, что ей нелегко было принять соответствующее решение, но других вариантов у нее не было.
"Хочу объявить важную новость о себе. Приняла трудное решение взять паузу в туре на шесть месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже два года и не позволяют делать то, что я очень сильно люблю. Было очень трудно принять такое решение, но оно, наверное, является лучшим для меня в этот момент, а также для моей карьеры", – написала теннисистка.
Завацкая убеждена, что через пол года сможет вернуться в спорт и улучшить свои результаты.
Это даст мне время восстановиться в первую очередь, хорошо потренироваться и иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и достичь своих целей,
– подчеркнула Катарина.
Украинка отметила, что ее рейтинг WTA на время паузы будет заморожен. То есть количество очков, которые она заработала, не будут сгорать на время ее отсутствия.
- В обновленном рейтинге WTA Завацкая занимает 179-е место, имея 401 очко.
- Катарина выступила на 15 турнирах в 2021 году. Лучший результат на уровне турниров WTA – 1/8 финала на турнирах в Боли, Палермо и Карслруе.
- 21-летней теннисистке удалось получить шесть титулов на уровне турниров ITF. Последний раз – в Контрексевилле в июле 2019 года.