Пауза на шесть месяцев – украинская теннисистка объявила о перерыве в карьере

Украинская теннисистка Катарина Завацкая сообщила о длительной паузе в своей карьере. Спортсменка вынуждена отказаться от участия на турнирах из-за состояния здоровья.

Рейтинг WTA на время паузы будет заморожен

В последний раз Катарина выходила на корт в сентябре, на турнире WTA, в словенском Портороже. В первом же матче украинка уступила британке Кэти Бултер.

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Теннисистка сообщила, что длительный перерыв связан с проблемами со здоровьем. Спортсменка подчеркнула, что ей нелегко было принять соответствующее решение, но других вариантов у нее не было.

"Хочу объявить важную новость о себе. Приняла трудное решение взять паузу в туре на шесть месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже два года и не позволяют делать то, что я очень сильно люблю. Было очень трудно принять такое решение, но оно, наверное, является лучшим для меня в этот момент, а также для моей карьеры", – написала теннисистка.

Завацкая убеждена, что через пол года сможет вернуться в спорт и улучшить свои результаты.

Это даст мне время восстановиться в первую очередь, хорошо потренироваться и иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и достичь своих целей,

– подчеркнула Катарина.

Украинка отметила, что ее рейтинг WTA на время паузы будет заморожен. То есть количество очков, которые она заработала, не будут сгорать на время ее отсутствия.