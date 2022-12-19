Португалец с украинским сердцем: экс-тренер Шахтера снова поддержал Украину

Бывший тренер донецкого Шахтера Пауло Фонсека поддерживает Украину. Португалец продолжает публично высказываться о войне на территории нашего государства.

Фонсека, который на сегодняшний день возглавляет французский Лилль, дал интервью. В нем тренер рассказал о войне в Украине.

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Позиция португальца

Фонсека рассказал о проблемах, с которыми столкнулись люди в Украине. Также экс-коуч Шахтера призвал мир помогать нашему государству:

"Моя жена и сын украинцы, и мы оставили все там. Украинцам по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы уже меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается. Люди в Украине до сих пор сильно страдают. Мы двигаемся к тому времени года, когда очень холодно, а у них нет электричества и воды. Очень тяжело видеть эти страдания. Мне еще труднее принять эту ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине", – рассказал Пауло Фонсека.

Португалец возглавил Шахтер в 2016 году и руководил командой до 2019. За это время он успел трижды выиграть чемпионат Украины в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019. Также он с командой трижды выиграл кубок Украины опять же в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019. Однажды Фонсеци подчинился и Суперкубок Украины в 2017 году.