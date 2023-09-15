Огромный баннер с патриотическими лозунгами украсил легендарный стадион Динамо: невероятное фото

Украинский футбольный гранд еще раз захотел проявить свою патриотическую позицию. Теперь трибуны легендарного стадиона киевского Динамо будет украшать баннер с лозунгами, которые теперь знают во всем цивилизованном мире.

Киевский клуб объявил об обновлении легендарного стадиона имени Валерия Лобановского. Теперь центральные трибуны арены в столице Украины будут украшать огромный баннер с патриотическими лозунгами в национальных цветах.

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По центру баннера изображен герб Украины. Слева от него есть надпись "Слава Украине!", а справа ответ – "Героям Слава!".

Теперь футболисты, когда будут выходить на футбольное поле и болельщики у своих экранов, будут видеть этот патриотический баннер от киевлян, который будет добавлять только мотивации игрокам.



Баннер на трибунах стадиона имени Валерия Лобановского / Фото Динамо

Уже 18 сентября киевское Динамо на этом легендарном стадионе проведет домашний матч 7-го тура УПЛ-2023/2024 против полтавской Ворсклы. Стартовый свисток Ярослава Кузыка прозвучит в 17.00.

Это будет первый матч для команд после перерыва на поединки международных сборных. Сразу шесть футболистов Динамо попадали в заявку команды Сергея Реброва на поединки против Италии и Англии. Еще двое динамовцев вылетели из-за травм. Речь идет об Александре Тимчике и Николае Шапаренко.

Подопечные Мирчи Луческу провели всего 3 матча через выступления в еврокубках и занимает лишь 10 место в турнирной таблице украинского первенства. Киевляне набрали 6 баллов. А их будущий соперник из Полтавы идет 5-м – 9 очков.