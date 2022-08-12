Леувен: Эта игра нас многому научит

Главный тренер Зари Патрик ван Леувен прокомментировал поражение своих подопечных в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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Быстрый гол? Мы были готовы к этому. Ожидали новую тактику от соперника, но мы надеялись, что сможем быстро понять, как им противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента, чтобы сравнять счет до перерыва. Думали, что лучше начнем второй тайм. Во время перерыва обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить,

– сказал специалист.

Тренер отметил, что у его подопечных достаточно долго не было официальных матчей, потому этот фактор также мог повлиять на выступление команды.

"Травма Вантуха? Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые также играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.

Отсутствие официальных матчей? Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики –сказывается. Это урок для всех наших игроков, особенно молодого поколения. Сегодняшняя игра нас многому научит", – добавил Леувен.

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Встреча прошла на стадионе "Ион Облеменко" в румынском городе Крайова и завершилась разгромным поражением украинского клуба (3:0). Так что луганский клуб досрочно прекратил выступления в еврокубках сезона-2022/2023.

Первый матч Зари и Университете завершился победой луганского клуба со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей румынский коллектив обыграл команду Патрика ван Леувена.

Университет в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА сыграет клубом Хапоэль (Беер-Шева, Израиль).

Напомним. Нидерландский специалист Патрик ван Леувен возглавил украинский клуб 28 июня. Его контракт с Зарей рассчитан на 3 года.