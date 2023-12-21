Прометей разгромил сербский Партизан и впервые вышел в четвертьфинал Кубка ЕКВ по волейболу

Днепровский Прометей проводит дебютный сезон на международной арене. Представитель Украины в противостоянии с Партизаном завоевал путевку в 1/4 финала Кубка ЕКВ.

Партизан (Сербия) – Прометей (Украина) 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)

В четверг, 21 декабря, состоялся второй матч 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ по волейболу между командами Прометей и Партизан. В первом поединке днепряне разгромили сербский коллектив (3:0), пишет 24 Канал.

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Исторический успех Прометея

В ответном матче подопечным Андрея Левченко достаточно было выиграть два сета, чтобы попасть в четвертьфинал Кубка ЕКВ – второго по значимости еврокубкового турнира. С этой задачей игроки Прометея справились на отлично.

Старт первой партии был за днепрянами. Чемпионы Украины быстро увеличили свое преимущество и завершили сет со счетом 25:15.

Во второй партии сербская команда попыталась перехватить инициативу. Действующий чемпион Сербии даже имел преимущество в счете на четыре очка. Однако Прометей сумел выровнять положение и вырвать победу в сете – 25:23. Путевка в четвертьфинал была в кармане украинской команды.

Третья партия превратилась в формальность. Сербы снова повели в счете, но ближе к завершению игрового времени стали чаще ошибаться. Этим воспользовался Прометей, завершивший сет в свою пользу – 25:21 и "всухую" обыграл Партизан – 3:0.

Эта победа позволила Прометею впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ. На этой стадии чемпион Украины будет противостоять турецкому Фенербахче. Даты поединков станут известны позже.

Полный матч Партизан – Прометей