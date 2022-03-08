Параолимпийская сборная Украины не знает, как вернуться домой из Пекина

Национальная команда пока нет плана возвращения из Паралимпиады-2022 в Украину. Соревнования в Пекине будут проходить до 13 марта.

Параолимпийские игры-2022 начались в Пекине 4 марта. Национальная команда успешно борется за медали и занимает второе место в общем зачете наград.

К слову Украинские паралимпийцы Буй и Лукьяненко получили два "золота" на четвертый день соревнований

В Китай украинская делегация отправилась в составе из 54-х человек.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич отметил, что рассматривается вариант с перелетом в какую страну Европы, куда сборная прибудет после 12 марта – день завершения Параолимпиады.

Как долго? На сколько дней? Недель? Будем жить в отеле и как платить? У нас нет денег. Пока ответа нет,

– Сушкевич.

В четвертый день соревнований сборная Украины завоевала в Пекине 9 наград. Всего теперь у украинцев 17 медалей – 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые