Паралімпійські ігри-2022 розпочалися у Пекіні 4 березня. Національна команда успішно виборює медалі та посідає друге місце у загальному заліку нагород.

До слова Українські паралімпійці Буй та Лук'яненко здобули два "золота" у четвертий день змагань

До Китаю українська делегація відправилася у складі з 54-х осіб.

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич зазначив, що розглядається варіант з перельотом в якусь країну Європи, куди збірна прибуде після 12 березня – день завершення Паралімпіади.

Як довго? На скільки днів? Тижнів? Будемо жити в готелі та як будемо платити? Ми не маємо грошей. Поки немає відповіді,

– Сушкевич.

У четвертий день змагань збірна України здобула у Пекіні 9 нагород. Усього тепер в українців 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.